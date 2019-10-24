В четверг в Петербурге будет тепло, солнечно и ветрено

24 Окт. 08:50 2019-10-24T11:25:24+03:00

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Погода в Санкт-Петербурге - постоянная тема для разговоров. Изменчивый балтийский климат не оставляет людей равнодушными, и не дает расслабиться ни на день. Если осенью в городе не льет дождь, то скорее всего дует ветер. А так, чтобы тепло и солнечно, бывает крайне редко. Но четверг сможет приблизиться к идеалу.

- 24 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

При этом днем, судя по инфографике с ярким солнцем, будет ясно. Ну а ветер с резкими порывами уже с утра гуляет по Петербургу.

Также сильно дуть будет и в ближайшие дни. Об усилении ветровой нагрузки, особенно в прибрежных районах, предупреждают синоптики. Зато осадков в пятницу и субботу практически не предвидится. Лишь в ночь на 26 октября может пройти небольшой дождик. Впрочем, прогноз может еще не раз поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU