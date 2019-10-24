За сентябрь автопроизводство в Петербурге упало на 15 процентов

24 Окт. 14:17 2019-10-24T14:17:06+03:00

Производство автомобилей на петербургских заводах в сентябре рухнуло на 15 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первый месяц осени в городе собрали меньше 30 тысяч машин

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Петербургский автопром внезапно показал резкое падение. В сентябре 2019 года производство новых машин сократилось сразу на 15 процентов и составило 28 800 единиц. Это худшая динамика с декабря 2016 года.

- Серьезное сокращение производства в сентябре – это реакция на состояние российского автомобильного рынка. Продолжается сокращение спроса на такие модели как Kia Rioи Hyundai Solaris, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Еще одной причиной отрицательного результата нынешнего сентября - падение более, чем в 2 раза продаж модели Toyota RAV4. Петербургский завод в это время запускал производство нового поколения кроссовера и покупатели ждали именно его. Плюс прошлогодние результаты были достаточно высокими и дотянуться до них не вышло.

Что же касается общего результата за три квартала 2019 года, то по отношению к прошлогоднему периоду прирост за январь-сентябрь составил один процент. Итоговая цифра - 273 300 автомобилей.

Отметим, что сейчас в Петербурге производят девять моделей легковушек. Это японские Nissan Qashqai,NissanX-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, а также корейские Hyundai Solaris, Hyundai Creta,Kia Rio и Kia Rio X-Line. при этом именно корейский завод выпускает 66 процентов всех авто.

ИСТОЧНИК KP.RU