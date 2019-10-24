За сентябрь автопроизводство в Петербурге упало на 15 процентов
Петербургский автопром внезапно показал резкое падение. В сентябре 2019 года производство новых машин сократилось сразу на 15 процентов и составило 28 800 единиц. Это худшая динамика с декабря 2016 года.
- Серьезное сокращение производства в сентябре – это реакция на состояние российского автомобильного рынка. Продолжается сокращение спроса на такие модели как Kia Rioи Hyundai Solaris, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».
Еще одной причиной отрицательного результата нынешнего сентября - падение более, чем в 2 раза продаж модели Toyota RAV4. Петербургский завод в это время запускал производство нового поколения кроссовера и покупатели ждали именно его. Плюс прошлогодние результаты были достаточно высокими и дотянуться до них не вышло.
Что же касается общего результата за три квартала 2019 года, то по отношению к прошлогоднему периоду прирост за январь-сентябрь составил один процент. Итоговая цифра - 273 300 автомобилей.
Отметим, что сейчас в Петербурге производят девять моделей легковушек. Это японские Nissan Qashqai,NissanX-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, а также корейские Hyundai Solaris, Hyundai Creta,Kia Rio и Kia Rio X-Line. при этом именно корейский завод выпускает 66 процентов всех авто.
ИСТОЧНИК KP.RU