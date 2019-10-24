«Люди берут чемоданы и бегут в аэропорт»: Рейд ГИБДД по такси собрал получасовую пробку у Пулково
Серьезная пробка собралась вечером четверга на подъезде к петербургскому аэропорту Пулково. Люди, поехавшие на рейсы или желавшие встретить родных с самолета, простояв по полчаса в заторе бросают машины и идут пешком.
- 100 метров ехать полчаса. Говорят, облава на такси-нелегалов. Народ в бешенстве. Пробка уже от поворота. Машин полицейских штук 20. Они сузили шоссе до 1 полосы! Выставили знаки стоп контроль. И через одного останавливают, - сообщает внештатный корреспондент «Комсомолки» с места событий.
Много негатива вылилось и в соцсети. Люди сообщают, что опаздывающие на рейс пассажиры выходят из автомобилей и бегут с чемоданами по шоссе. Учитывая, что пробка начинается почти сразу от поворота с Пулковского шоссе, то идти пешком предстоит около трех километров. И если машина пролетает их за пару минут, то ногами это больше получаса.
Только позднее станет понятно сколько человек из-за внезапного рейда ГИБДД опоздают на самолет.
Пешком до аэропорта от хвоста пробки идти около трех километров. Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU