Петербурженка нашла таракана в запеченных суши из доставки

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-24T17:13:20+03:00

Часть заказанного девушка уже успела к этому времени съесть

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Что может быть хуже, чем откусить яблоко и найти в нем червяка? - Откусить яблоко и найти в нем полчервяка, - так гласит народная мудрость, которую почти что на своем опыте испытала жительница Санкт-Петербурга, решившая заказать себе суши. В привезенной еде она обнаружила таракана.

- Суши и один таракан, - шутит сама девушка, чей пост опубликован в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но самое обидное, что к тому времени, как членистоногое нашлось среди запеченных роллов, часть из деликатесов петербурженка уже успела съесть.

Впрочем, пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором и иронией: «Таракана в чеке нет, значит за него доплатить надо»; «Это подарок от шеф-повара»; «Не таракан, а калифорнийский краб. Все нормально».

А под фото самого таракана кто-то остроумный написал «Закрой крышку с другой стороны, я сплю».

Однако некоторые заподозрили саму девушку в лукавстве, вспомнив, что трюк с тараканом в ресторане старый, как мир.

"Я сплю, закройте крышку". Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU