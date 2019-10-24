Из-за дела на 120 миллионов рублей в петербургский Горсуд приезжали саперы

24 Окт. 17:31 2019-10-24T17:31:17+03:00

Саперы приезжали в Горсуд, чтобы проверить гранату из списка вещдоков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Взрывники осмотрели гранату, которая была в вещественных доказательствах

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Прибытие взрывотехников ОМОНа переполошило посетителей Горсуда Санкт-Петербуга днем 24 октября. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Визит саперов был техническим, им предстояло осмотреть гранату, которая числилась в списке улик в деле банды, занимавшейся налетами на ювелирные магазины по северо-западной и центральной части России.

- В Санкт-Петербургский городской суд поступило по подсудности уголовное дело из Смоленска. В приложенных вещественных доказательствах был обнаружен корпус гранаты. В соответствии с правилами, для проверки, были вызваны соответствующие службы, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приехавшие эксперты подтвердили, что взрывчатых веществ внутри не было, и граната никому угрожать не может.

Что касается самого дела, то в нем фигурируют 10 человек. Их обвиняют в 15 разбойных нападениях на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и в Петербурге. При себе злоумышленники имели муляж гранаты и пистолет ТТ.

Ущерб от действий банды оценивается в 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU