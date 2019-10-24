Из-за дела на 120 миллионов рублей в петербургский Горсуд приезжали саперы
Прибытие взрывотехников ОМОНа переполошило посетителей Горсуда Санкт-Петербуга днем 24 октября. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Визит саперов был техническим, им предстояло осмотреть гранату, которая числилась в списке улик в деле банды, занимавшейся налетами на ювелирные магазины по северо-западной и центральной части России.
- В Санкт-Петербургский городской суд поступило по подсудности уголовное дело из Смоленска. В приложенных вещественных доказательствах был обнаружен корпус гранаты. В соответствии с правилами, для проверки, были вызваны соответствующие службы, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Приехавшие эксперты подтвердили, что взрывчатых веществ внутри не было, и граната никому угрожать не может.
Что касается самого дела, то в нем фигурируют 10 человек. Их обвиняют в 15 разбойных нападениях на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и в Петербурге. При себе злоумышленники имели муляж гранаты и пистолет ТТ.
Ущерб от действий банды оценивается в 120 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU