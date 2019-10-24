«Романтичные» троллейбусы переплелись рогами у Тучкова моста

24 Окт. 18:23 2019-10-24T19:45:26+03:00

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Невероятно «романтическая» авария произошла вечером в четверг, 24 октября, в Петербурге. При въезде на Тучков мост со стороны Васильевского острова два троллейбуса переплелись рогами. Пользователи соцсети, увидев видео ДТП, умилились тому, как трогательно выглядит транспорт, который словно держится за руки. Петербуржцы уверены – «это любовь».

- Через девять месяцев ждем маленьких, аккуратненьких троллейбусиков, - пошутил один из горожан в комментариях к видео.

Другие сравнили троллейбусы с лосями и напомнили, что у рогатых сейчас как раз идет время гона, когда животные ищут себе пару.

Сама по себе авария произошла, как рассказывают свидетели, из-за того, что один водитель троллейбуса решил обогнать своего коллегу, но не успел. «Рогатые» переплелись и застряли, перегородив средний и левый ряды на въезде на мост. Последствия «романтической» аварии не самые приятные, так как по Среднему проспекту Васильевского острова растянулась пробка на 1,5 километра.

"Романтичные" троллейбусы устроили ДТП на Васильевском острове и переплелись рогами .

ИСТОЧНИК KP.RU