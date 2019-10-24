2019-10-24T20:26:10+03:00
Происшествия

Суд отправил под стражу буйного пассажира автобуса, залившего кондуктора перцовым газом

На мужчину завели уголовное дело, он раскаивается в своем поступке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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52-летнего жителя Купчино судят за хулиганство.52-летнего жителя Купчино судят за хулиганство.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу буйного пассажира автобуса, залившего кондуктора перцовым газом. Ранее на него составили лишь протокол за появление в общественном месте в пьяном состоянии. Теперь на злоумышленника завели уголовное дело за хулиганство.

- К делу приобщено и то, что после нападения мужчина скрылся. Сейчас его заключили под стражу. Он признает свою вину и полностью раскаивается в содеянном, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что около 10 вечера 22 октября пьяный пассажир автобуса №8 вел себя неподобающе. Кондуктор сделал мужчине замечание, а тот в ответ его обматерил и распылил ему в лицо газ из аэрозольного устройства самообороны «УДАР 15-13-60». Позже полиция его нашла, злоумышленником оказался 52-летний житель сурового Купчино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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