2019-10-24T23:17:49+03:00
Происшествия

Восьмерых петербургских пенсионеров развели на миллион продажей “волшебных” фильтров для воды

Мошенники продали пенсионерам фильтры для воды по катастрофически завышенным ценам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мошенники говорили пенсионерам, что их фильтры для воды обязательны к установке и рекомендованы государством.Мошенники говорили пенсионерам, что их фильтры для воды обязательны к установке и рекомендованы государством.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поймали группу мошенников, которые продавали пенсионерам фильтры для воды по многократно завышенным ценам. Банде удалось ловко обхитрить восьмерых пожилых людей, которые охотно доверились установке “волшебных” водоочистных оборудований.

- Обманщики вводили в заблуждение пенсионеров, сообщая им о якобы имеющейся госпрограмме и льготной системе скидок. Они нагло говорили, что установка фильтров является обязательной, при этом часть немалых расходов берет на себя государство, - делятся деталями мошеннической схемы в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция считает, что в качестве прикрытия злоумышленники использовали некое ООО, а его гендиректор был полноценным участником группы. Розыск дал результат – троих мошенников пока что заключили под стражу, остальные пятеро сидят под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На всех завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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