2019-10-25T00:15:23+03:00
Общество

Когда кипят страсти: В Сестрорецке неизвестная девушка показательно выбросила всю мужскую одежду из окна

Очевидцы отнесли одежду в местную аптеку, где ждут мужчину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Все гадают, чем же завершится история. Фото: vk.com/sestroretskВсе гадают, чем же завершится история. Фото: vk.com/sestroretsk
Изменить размер текста:

24 октября из окон одного из домов Сестрорецка в Курортном районе внезапно посыпалась на асфальт одежда. Очевидцы изумились эксцентричной выходкой неизвестной женщины. На улицу летели мужские брюки, толстовки, футболки и другой недешевый гардероб. Благо заботливые жители города отнесли все добро в местную аптеку прямо под окном. Фармацевты заведения не отказали и даже повесили объявление на входе, дабы хозяин в скором времени объявился.

- Мужская одежда, выброшенная из окна нашего дома перед аптекой, находится у нас в аптеке. Вернем при описании, - гласит листовка на дверях организации.

Неизвестно, чем закончилась история. Пользователей соцсетей ситуация рассмешила, они принялись высказывать свои догадки по поводу произошедшего.

- Хах, видимо, жена обнаружила измену мужа и послала его на все четыре стороны. Что же, это сильная женщина, и она достойна лучшего мужика! – иронично пишет одна из подписчиц группы «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти