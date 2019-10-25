Когда кипят страсти: В Сестрорецке неизвестная девушка показательно выбросила всю мужскую одежду из окна

25 Окт. 00:13 2019-10-25T00:15:23+03:00

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24 октября из окон одного из домов Сестрорецка в Курортном районе внезапно посыпалась на асфальт одежда. Очевидцы изумились эксцентричной выходкой неизвестной женщины. На улицу летели мужские брюки, толстовки, футболки и другой недешевый гардероб. Благо заботливые жители города отнесли все добро в местную аптеку прямо под окном. Фармацевты заведения не отказали и даже повесили объявление на входе, дабы хозяин в скором времени объявился.

- Мужская одежда, выброшенная из окна нашего дома перед аптекой, находится у нас в аптеке. Вернем при описании, - гласит листовка на дверях организации.

Неизвестно, чем закончилась история. Пользователей соцсетей ситуация рассмешила, они принялись высказывать свои догадки по поводу произошедшего.

- Хах, видимо, жена обнаружила измену мужа и послала его на все четыре стороны. Что же, это сильная женщина, и она достойна лучшего мужика! – иронично пишет одна из подписчиц группы «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU