2019-10-25T08:26:58+03:00
Происшествия

На Парнасе 2,5 часа тушили автосервис

Пожарные работали по повышенному номеру сложности
Петр КИБЕР
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На Парнасе ночью сгорел автосервис и две машины. Фото: vk.com/spb_todayНа Парнасе ночью сгорел автосервис и две машины. Фото: vk.com/spb_today
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Крупный автосервис вспыхнул ночью в Выборргском районе Санкт-Петербурга. Около 3:15 вызов поступил из Парголово. Здесь, на Парнасной улице горела постройка площадью 200 квадратных метов.

- Происходило горение автосервиса, в примыкающем к зданию из сендвич пенелей помещении . В 03:35 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен № 1БИС, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Бороться с пламенем на Парнас примчались 6 единиц техники и 26 человек личного состава. В течение 2,5 часов спасатели тушили здание автосервиса, но полностью спасти имущество не удалось.

Кроме того, что сама постройка размером 10 на 20 метров сгорела практически полностью, так огонь еще успел уничтожить две машины. Один автомобиль был внутри ремонтных боксов, а второй неудачно стоял снаружи здания.

Окончательно с пожаром удалось справиться в 5:41. Из людей, по предварительной информации, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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