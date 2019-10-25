2019-10-25T10:46:21+03:00
Дом. Семья

Василиски и Фэи: 27 животных из Ленинградского зоопарка отправились в Польшу

В обмен из Вроцлава в Петербург, вскоре приедет броненосец [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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27 животных из Ленинградского зоопарка отправились в Польшу / Фото: Россельхознадзор27 животных из Ленинградского зоопарка отправились в Польшу / Фото: Россельхознадзор
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Около тридцати постояльцев Ленинградского зоопарка отправились в долгое путешествие заграницу для того, чтобы поселиться на новом месте в Польше. В рамках программы обмена из Петербурга в зоопарк города Вроцлавск в пятницу, 25 октября, улетели 27 животных с самыми необычными названиями. Среди них Фэи и василиски.

Веслоноги Фэи / Фото: Россельхознадзор

Веслоноги Фэи / Фото: Россельхознадзор

- Животные успешно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково. Инспекторы управления Россельхознадзора проверили документы, а также состояние пассажиров. Убедившись, что все они здоровы и перевозятся без нарушений, животных пустили на борт самолета, - сообщили в петербургском управлении.

Шлемоносные василиски / Фото: Россельхознадзор

Шлемоносные василиски / Фото: Россельхознадзор

Так, на ПМЖ во Вроцлавский зоопарк отправились два веслоноги Фэи, 20 шлемоносных василисков и пять зайцев-беляков. А из Польши в Петербург в скором времени прибудет трехпоясный броненосец.

Веслоноги Фэи – это такой вид лягушек из Юго-Восточной Азии, которые получили свое имя в честь итальянского натуралиста XIX века. Шлемоносные василиски обитают в Центральной и Южной Америке. Эти ящерицы прекрасно плавают, а благодаря особенностям строения тела способны пробежать несколько метров по поверхности воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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