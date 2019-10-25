2019-10-25T11:06:00+03:00
Общество

Крестный ход в честь возвращенных с Мальты святынь перекрыл движение в Гатчине

Мероприятие состоялось днем 24 октября
Петр КИБЕР
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Крестный ход вызвал недовольство некоторых жителей Гатчины. Фото: vk.com/gtnstoryКрестный ход вызвал недовольство некоторых жителей Гатчины. Фото: vk.com/gtnstory
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24 октября по центру Гатчины прошел крестный ход, который был приурочен к 219-летию возвращения в Россию христианских святынь с Мальты. Но если одни жители города ничего не имели против шествия, то другие гатчинцы оказались недовольны ограничением движения.

- Перекрыли дорогу в час пик для крестного хода. Город и так стоит, почему вокруг собора не ходится? - пишут местные жители в паблике «Подслушано. Гатчина».

Однако другие горожане встали на сторону священнослужителей.

- Крестный ход идет от дворца и по двум соборам Гатчины, именно по этому они не ходят только вокруг одного храма. Этот крестный ход только один раз в год. Потерпите пожалуйста. А это выводит из себя то это только ваша невоспитанность и беднота духовной жизни, - пишет в ответ жительница Гатчины Дарья Миронова.

Дискуссия в соцсетях о правах, возможностях, вере, религии и церкви собрала десятки комментариев. А крестных ход тем временем завершился. на все про все понадобилось менее двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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