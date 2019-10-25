Слесарь развратил 12-летнюю девочку, заманив ее в свою квартиру в Гатчине

25 Окт. 11:14 2019-10-25T11:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Гатчина Ленинградской области 12-летняя девочка собиралась пойти в школу, но вместо этого оказалась в руках взрослого мужчины. В четверг, 24 октября, подросток встретила на своем пути 36-летнего местного жителя, который, заболтав ее, привел школьницу к себе домой, где стал домогаться.

- Днем в четверг, 24 октября, в полицию обратилась 50-летняя безработная жительница поселка Курск, которая обвинила 36-летнего слесаря-инструментальщика, работающего на алюминиевом заводе, в том, что он развратил ее 12-летнюю дочь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, произошло все около 12 часов дня в квартире слесаря в доме на улице Куприна в Гатчине. Что именно сделал мужчина с ребенком, не уточняется. Однако известно, что после заявления, сотрудники полиции сразу же задержали подозреваемого развратника и возбудили уголовное дело, по которому работнику завода грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU