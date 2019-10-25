2019-10-25T15:07:06+03:00
Общество

На новогодние украшения в Петербурге потратят 337 миллионов рублей

Снежинок-шариков-хлопушек станет больше на 30 процентов
Петр КИБЕР
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Вот так будет выглядеть Володарский мост. Фото: Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»Вот так будет выглядеть Володарский мост. Фото: Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»
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До новогодних праздников осталось чуть больше месяца, а до даты, когда официально начинают украшать город - всего неделя. С 1 ноября на улицах Петербурга станут появляться искусственные елки, гирлянды и прочие приметы скорого торжества. Красоты станет больше на треть, а обойдется это в 337 миллионов рублей.

- Всего к зимним праздникам нарядят 61 искусственную ель. Главная - на Дворцовой площади, будет достигать 25 метров в высоту. Также в городе установят более 3 586 элементов праздничного оформления, рассказали газете «Петербургский дневник» в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Разноцветными огнями будут подмигивать опоры уличных фонарей, выключенные на зиму фонтаны, кусты и деревья. На фасадах домов рабочие смонтируют праздничные панно и световые композиции.

Впервые световые элементы появятся на мосте Декабристов и Крюковом канале, а также на Володарском мосту и Семеновской площади.

Основной темой городских украшений станет театр. В честь Года театра, собственного, отмечаемого сейчас в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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