2019-10-25T17:01:36+03:00
Авто

На КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения

Ограничения введут перед выходными и на полторы недели
Петр КИБЕР
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На восточном участке КАД на полторы недели ерекроют две полосы внешнего кольца. Фото: Яндекс.Карты/ УПРДОР "Северо-Запад".На восточном участке КАД на полторы недели ерекроют две полосы внешнего кольца. Фото: Яндекс.Карты/ УПРДОР "Северо-Запад".
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«Подарок» дачникам и любителям шопинга на выходных подготовили петербургские дорожники. С 26 октября они начинают ремонт на восточном участке Кольцевой автодороги. Из-за работ по устранению колейности будут перекрыты две полосы на внешнем отрезке между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом.

- В период с 26 октября по 4 ноября 2019 года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, по первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Учитывая, что эта часть КАД достаточно загруженная, а на Мурманском шоссе находится множество дачных поселков и садоводств, то пробки могут быть внушительными. А ведь многие петербуржцы поедут по кольцевой в «Мегу», которая также стоит у развязки с Мурманским шоссе.

Чтобы транспортного коллапса не произошло, в УПРДОРе просят заранее продумывать свой маршрут и не нарушать правил дорожного движения на ремонтируемом отрезке. К слову. работы здесь будут идти круглосуточно и без выходных. Но погода может вмешаться и сдвинуть сроки ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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