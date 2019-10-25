2019-10-25T17:56:40+03:00
Общество

В переулке Радищева коммунальщики закрасили уличную галерею с картинами-граффити

Творения известного городского художника Олега Лукьянова исчезли в один момент
Петр КИБЕР
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Уличная картинная галерея в переулке Радищева больше не существует. Фото: vk.com/liteynyokrugУличная картинная галерея в переулке Радищева больше не существует. Фото: vk.com/liteynyokrug
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Война с граффити в Петербурге продолжается. Коммунальные службы уничтожают не только всякие каракули и непотребностями, которыми исписаны стены домов, но и настоящие произведения искусства. Так можно назвать картины, которые в импровизированной уличной галерее в переулке Радищева создал художник Олег Лукьянов. Теперь и его творения исчезли под слоем бежевой краски.

- На стенах были изображены работы Боттичелли, панорамы Петербурга от художника Владимира Колбасова и даже арт-фреска Нотр-Дам, - пишет «Мойка 78».

Но увы, такое творчество оценили не все. Кто-то из не в меру активных горожан написал жалобу и на адрес выдвинулись дворники со скребками, кисточками и красками.

Буквально полчаса работы, и от уличной галереи остались только воспоминания. Теперь у зданий только бежевая стена разных оттенков. Арт-объекта, которыми восторгались горожане и туристы больше нет. Ничто и никому жить не мешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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