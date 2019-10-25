2019-10-25T21:59:33+03:00
Дом. Семья

Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти

Петербурженка удивилась кристально белому окрасу резвого малыша [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Олененок спокойно прошелся по лесу и порадовал своим чудесным видом девушку. Фото: instagram.com/svetachumovitckaiaОлененок спокойно прошелся по лесу и порадовал своим чудесным видом девушку. Фото: instagram.com/svetachumovitckaia
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25 октября в лесах Ленобласти заметили белого олененка. Очевидцем прогулки животного с кристально белым окрасом стала петербурженка, решившая прокатиться на велосипеде возле деревни Мендсары во Всеволожском районе. Каков же был ее восторг, когда в сером лесу она случайно заметила "светлое сияние".

Девушка какое-то время молча прогулялась за необычным олененком, поснимала его на видео и даже сделала селфи. Все это время животное спокойно изучало территорию леса, а потом вышло на дорогу и неспешно поскакало вдаль.

Девушке удалось подойти вплотную к милому животному. Фото: instagram.com/svetachumovitckaia

Девушке удалось подойти вплотную к милому животному. Фото: instagram.com/svetachumovitckaia

- Встреча в лесу с малышом-олененком, - радостно написала со смайликом сердечка девушка на своей страничке в Instagram, приложив фотографию и видео с чудесным зверем.

В комментариях к посту люди предположили, что животное – не что иное, как альбинос. Однако у таких редчайших оленей глаза обычно розового цвета. У этого же малыша были обычные черные. Но это нисколько не преуменьшает его красоту и грациозность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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