2019-10-25T22:34:03+03:00
Общество

В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы

По словам очевидцев, грибы проросли в автобусе №74
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грибницу из такого, конечно, лучше не варить. Фото: t.me/spbtransГрибницу из такого, конечно, лучше не варить. Фото: t.me/spbtrans
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Петербуржцы обсуждают в соцсетях аномальный автобус, в котором внезапно проросли грибы. Фото необычного царства живой природы гуляло по соцсетям города 25 октября. Сообщается, что это автобус №74, который ездит по маршруту от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. Грибы выросли прямиком из металлического уголка возле пространства с огнетушителем.

Жители города отмечают в соцсетях, что, скорее всего, это вешенка. В природе такие грибы обычно растут на стволах засохших деревьев. Развиваются они в местах из неживых растительных остатков. Похоже, в автобусе для них сложилась как раз благоприятная среда. Петербуржцев в соцсетях позабавила ситуация, кое-кто даже отметил, что встречался в общественном транспорте и не с таким.

- Теперь можно хоть в лес не ходить!

- Это же мой маршрут, хах!

- Я 8 лет отмотал на мягком «Икарусе», встречал и не такое! Под задним рядом сидений плодились тараканы, в продольном туннеле жила семья мышек. И грибы тоже росли. Правда, есть их никто не пытался, черт их знает, что пассажиры на ногах приносят!

ИСТОЧНИК KP.RU

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