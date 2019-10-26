В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия

СЕГОДНЯ 00:56 2019-10-26T00:56:50+03:00

До этого в Петербурге не было ни одного памятника сестре милосердия. Фото: zdrav.spb.ru

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25 октября в Петербурге появился первый памятник сестре милосердия. Скульптуру изготовили по проектам местных мастеров Максима Лапагугина и Марата Кулиева. Ее поместили во двор детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины. Там же и состоялось торжественное открытие.

- Событие приурочили к 190-летию медицинского учреждения. В церемонии открытия памятника приняли участие представители общественных организаций, сестры милосердия при храме святой Марии Магдалины и хор подворья Валаамского монастыря, - пишет Peterburg2.

Напомним, что история больницы тянется с 1794 года. В начале 18 века она была простым особняком крупного промышленника Ивана Кусова. Далее его сыновья продали дом попечительскому совету императрицы Марии Федоровны. Там сразу же оборудовали больницу. В ней установили 160 кроватей, больных обслуживали всего два врача-ординатора, несколько фельдшеров и сиделок. За все существование больницы о ней положительно отзывались и хвалили качество местного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU