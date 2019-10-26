2019-10-26T01:22:52+03:00
Общество

Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов

Жильцы одного из домов Петербурга совсем отчаялись и попросили помощи у Всевышнего
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Крестный ход окрестили "малым", потому обойти планировалось лишь один дом. Фото: vk.com/public187110567Крестный ход окрестили "малым", потому обойти планировалось лишь один дом. Фото: vk.com/public187110567
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В Петербурге провели довольно необычный крестный ход – вокруг дома, квартиры которого кишат тараканами. Об этом стало известно из объявления в сообществе «КрасКи Юго-Запада» во «Вконтакте». В парадных одного из домов появились листовки, в которых неизвестный человек призывает помолиться против тараканов, которых не удается вытравить никакой химией и ловушками.

- От одной квартиры мы гоняем их к другой, но они не собираются покидать наш дом. Обычными человеческими усилиями от них не избавиться. Нам нужна помощь единственной Силы, способной их прогнать – помощь Господа, Творца и Создателя. Давайте соберемся всем вместе на малый крестный ход вокруг нашего дома! - говорится в объявлении.

Автор идеи просит помолиться для избавления от тараканов святому мученику Трифону, Пресвятой Богородице и Господу Богу. С собой можно было взять иконы. Крестный ход назначили еще днем в субботу 19 октября, однако о его результатах ничего неизвестно. Петербуржцы в соцсетях шутят, что только время покажет, отправились ли восвояси тараканы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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