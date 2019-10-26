2019-10-26T12:09:00+03:00
Общество

Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд

Ранее рекорд с отметкой в +12 градусов зафиксировали в этот же день в 2004 году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сегодня в городе пасмурно и дождливо, но аномально тепло. Фото: Михаил ЛеусСегодня в городе пасмурно и дождливо, но аномально тепло. Фото: Михаил Леус
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Ведущий специалист по погоде центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 октября в Петербурге возможно обновление рекордного максимума температуры. Напомним, несмотря на предупреждение о штормовом ветре от МЧС и о вездесущих дождях от синоптиков, в Северной столице будут относительно теплые выходные.

- Сегодня Петербург может обновить предыдущий рекорд температуры, установленный в 2004 году. Тогда столбик термометра поднялся до +12 градусов. Для справки – в этот же день в 1912 году зафиксировали самую холодную погоду со значением -9,7 градусов по Цельсию. Больше всего осадков было 26 октября в 1999 году – их выпало сразу на 15 миллиметров, - поделился метеоролог Михаил Леус на своей официальной странице в Facebook.

Специалист добавляет, что если по Петербургу сегодня обещают до +12, то по Ленобласти до +13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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