Водитель затосковал в пробке на Мурманском шоссе и решил найти себе спутницу жизни

26 Окт. 19:50 2019-10-26T19:50:30+03:00

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Вечером в субботу 26 октября на «Яндекс.Картах» появилось забавное сообщение. Мужчина, застрявший в глухой пробке на Мурманском шоссе, окончательно затосковал от одиночества и скучного времяпрепровождения и принялся искать себе спутницу жизни.

- Ищу подругу! С высшим образованием! – делится сообщением ловеласа «Аварийный Петербург» в Telegram.

Жители города посмеялись в соцсетях над оригинальной идей мужчины. Некоторые отметили, что пробки могут сблизить как никогда – вдруг твоя вторая половинка находится где-то там же, в соседнем ряду плотного трафика.

Добавим, что машины сегодня встали на участке внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта. Там перекрыли третью и четвертую полосы, а на двух других снизили скорость до 50 км/ч из-за дорожных работ. Петербуржцы, отправившиеся за покупками в «Мегу» или «Икеа» были вынуждены серьезно задержаться. В целом сегодня по городу трафик не поднимался до уровня выше 4 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU