Белая медведица зазывает посетителей в Ленинградский зоопарк на Хэллоуин для животных

26 Окт. 21:54 2019-10-26T21:54:51+03:00

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В воскресенье 27 октября Ленинградский зоопарк отметит «День тыквы». Оказывается, местные животные очень любят лакомиться главным осенним плодом – тыквой. С ней уже резво играет один из главных обитателей – белая медведица Хаарчаана.

- Уже завтра с 10:00 мы начнем угощать наших питомцев тыквами. Хаарчаана приглашает всех вас! – сообщает Ленинградский зоопарк в своем Instagram, публикуя милое видео, на котором медведица плюхается в воду с оранжевым осенним плодом.

В «День тыквы» можно будет покормить практически всех: от приматов и попугаев до тигров и волков. Кроме этого, посетителей ждет прогулка с песцом и альпакой и фотозона «Краски осени».

Добавим, что в субботу 26 октября в Ленинградском зоопарке наконец-то открылся павильон «Жирафы». Там установили новые стеклопакеты, облицевали стены отделочным камнем и отремонтировали инженерные коммуникации. Все время работ жираф Соня пряталась под теплой крышей и ждала, когда же она сможет снова показаться людям.

Медведица Хаарчаана зовет на Хэллоуин.Видео: instagram.com/spbzoopark

ИСТОЧНИК KP.RU