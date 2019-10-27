2019-10-27T10:02:51+03:00
Происшествия

В смертельном ДТП с каршерингом и маршруткой погибли два человека

Еще двух пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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ДТП произошло на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы.ДТП произошло на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы.
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Серьезная авария произошла в Приморском районе Петербурга. В субботу вечером, 26 октября, на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы столкнулись автобус «ПАЗ» и Hyundai. Легковушку арендовали по системе каршеринг.

На кадрах с места ДТП видно, что иномарка поворачивала перед маршруткой, двигавшейся прямо на «зеленый» сигнал светофора. Водитель «Соляриса» не успел проскочить перед автобусом. В результате «ПАЗ» протаранил каршеринг. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, по которой в тот момент ехал автомобиль «Ауди».

- Авария произошла около 23.00, - сообщили в региональном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - Все пострадавшие в ДТП находились в автомобиле Hyundai. Управлял им водитель 1999 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Два пассажира - мужчина и женщина - скончались на месте от полученных травм. За жизнь еще одного пострадавшего борются врачи. Им оказался подросток лет 16, получивший тяжелые травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Авария в Петербурге на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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