2019-10-27T12:56:13+03:00
Дом. Семья

«Загнали вороны»: В Петербурге спасли кота, просидевшего на дереве два дня

Когда хвостатый оказался на земле, он сразу же сбежал от добровольцев
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Спасателям было сложно подобраться к дереву из-за котлована.Спасателям было сложно подобраться к дереву из-за котлована.
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В пятницу, 25 октября, на Фарфоровской улице в Петербурге развернулась настоящая спасательная операция. Добровольцы отряда «Кошкиспас» сняли с дерева сиамского кота, который два дня раскачивался на ветвях липы. Очевидцы рассказали, что сначала хвостатый сидел ниже, но его атаковали вороны. Вероятно, охраняли свое гнездо, которое было на дереве.

Осложняло ситуацию то, что рядом с липой был вырыт котлован. Кроны, на который сидел пленник, находилися как раз под ним.

- Так как дерево стояло рогаткой, то хоть стволы и выглядели основательно, решили для безопасности все равно их стянуть в двух точках, - вспоминают спасатели. – Затем разобрали воронье гнездо.

Внизу в это время уже растянули тент. Когда к усатому подобрались добровольцы, он занервничал и уполз на самый край тонкой ветки.

- После этого кот соскользнул и яблочком попал в один из тентов, - рассказали члены отряда. - Приземление было идеальное. Быстрее ветра кот дал деру. Местные жители обещали его поискать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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