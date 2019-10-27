2019-10-27T14:57:44+03:00
Общество

Спасатели предупреждают жителей Ленобласти и Петербурга о мокром снеге и гололедице

Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти ухудшится.Погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти ухудшится.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с похолодания и снега. Об ухудшении погоды жителей регионов предупреждают спасатели.

В понедельник в Северной столице будет облачно. Ночью пройдет снег, местами мокрый. Осадки ожидаются и у соседей. Причем, в большинстве районов региона.

- Температура воздуха в Петербурге ночью -1...+1 градус, днем 0...+2 градуса, - сообщают в пресс-службе ведомства. – В Ленобласти ночью -3...+2 градусов, днем 0...+5.

Синоптики отмечают, что подует сильный ветер. Днем - 3-7 м/с, с порывами до 15 метров в секунду.

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна, - советуют в пресс-службе МЧС по Ленинградской области. - Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, спасатели просят быть автомобилистов внимательными на дорогах. Из-за гололедицы возрастает риск аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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