Петербуржцы сняли на видео тараканов, разгуливающих по пирожкам в ларьке
Давно мечтали отказаться от булочек? Петербуржцы поделились видео, после которого отпадает всякое желание смотреть на выпечку. В ларьке на проспекте Пятилеток, 8 оцевидец сняли таракана, который бегает по подносам с булочками.
- В пекарне на проспекте Пятилеток, 8 проблемы с санитарией. Сюда очень любят не только почитатели фаст-фуда, но и насекомые. Таракан на камеру прогулялся по пирожкам и исчез под прилавком, - написал автор видео Ахар.
В ларек с самсой и лавашами часто заглядывают местные жители. Не исключено, что кому-то из них уже попалась продукция с хрустящей начинкой. Продавцы о проблеме знают, но никаких мер не предпринимают.
В социальных сетях пользователи шутят, что насекомое забежало в магазин поверить качество пирожков.
- Ничего вы не понимаете, это директор по свежести, - упражняются петербуржцы в остроумии.
Они собираются пожаловаться на ларек в Роспотребнадзор.
Ларек с тараканами на проспекте Пятилеток в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU