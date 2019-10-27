2019-10-27T17:11:29+03:00
Общество

Петербуржцы сняли на видео тараканов, разгуливающих по пирожкам в ларьке

Продавцы на насекомых смотрят с равнодушием [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге заметили таракана, который бегает по выпечке.В Петербурге заметили таракана, который бегает по выпечке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Давно мечтали отказаться от булочек? Петербуржцы поделились видео, после которого отпадает всякое желание смотреть на выпечку. В ларьке на проспекте Пятилеток, 8 оцевидец сняли таракана, который бегает по подносам с булочками.

- В пекарне на проспекте Пятилеток, 8 проблемы с санитарией. Сюда очень любят не только почитатели фаст-фуда, но и насекомые. Таракан на камеру прогулялся по пирожкам и исчез под прилавком, - написал автор видео Ахар.

В ларек с самсой и лавашами часто заглядывают местные жители. Не исключено, что кому-то из них уже попалась продукция с хрустящей начинкой. Продавцы о проблеме знают, но никаких мер не предпринимают.

В социальных сетях пользователи шутят, что насекомое забежало в магазин поверить качество пирожков.

- Ничего вы не понимаете, это директор по свежести, - упражняются петербуржцы в остроумии.

Они собираются пожаловаться на ларек в Роспотребнадзор.

Ларек с тараканами на проспекте Пятилеток в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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