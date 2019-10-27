Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли канадский этап Гран-при

27 Окт. 18:04 2019-10-27T18:04:53+03:00

Фигуристы показали лучший результат и обошли всех соперников

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Петербургские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в канадском этапе Гран-при по фигурному катанию. Прежде пара стала бронзовыми призерами чемпионата Европы. В Канаде Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы и сохранили первую позицию после произвольной.

- Ученики Артура Минчука и Тамары Москвиной успешно справились с прыжковыми элементами, - сообщают на сайте федерального фигурного катания на коньках России. - Фигуристы улучшили свой личный рекорд по сумме двух программ, выступив очень достойно.

По итогам двух соревновательных дней российский дуэт набрал 216,71 балла, обновив личный рекорд по сумме двух программ. Еще одна российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - стали бронзовыми призерами «Скейт Канада».

Следующие соревнования, на которых выступят спортсмены, пройдут в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU