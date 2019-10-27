2019-10-27T18:04:53+03:00
Спорт

Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли канадский этап Гран-при

Фигуристы показали лучший результат и обошли всех соперников
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: https://www.instagram.com/dimakozlovski.Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: https://www.instagram.com/dimakozlovski.
Изменить размер текста:

Петербургские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в канадском этапе Гран-при по фигурному катанию. Прежде пара стала бронзовыми призерами чемпионата Европы. В Канаде Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы и сохранили первую позицию после произвольной.

- Ученики Артура Минчука и Тамары Москвиной успешно справились с прыжковыми элементами, - сообщают на сайте федерального фигурного катания на коньках России. - Фигуристы улучшили свой личный рекорд по сумме двух программ, выступив очень достойно.

По итогам двух соревновательных дней российский дуэт набрал 216,71 балла, обновив личный рекорд по сумме двух программ. Еще одна российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - стали бронзовыми призерами «Скейт Канада».

Следующие соревнования, на которых выступят спортсмены, пройдут в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0
Опубликованы фотографии со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой
«У нас метет»: Жители Ленинградской области поделились фотографиями первого снегопада
Петербуржцы сняли на видео тараканов, разгуливающих по пирожкам в ларьке
Проектированием «коричневой» ветки петербургской подземки займется московская компания
«Ломился в машины и бросался на решетку»: Обнаженный петербуржец напугал жителей Комендантского проспекта
Спасатели предупреждают жителей Ленобласти и Петербурга о мокром снеге и гололедице
«Загнали вороны»: В Петербурге спасли кота, просидевшего на дереве два дня
В Петербурге женщина отбилась от насильника, напавшего на нее с ножом в Московском районе
В смертельном ДТП с каршерингом и маршруткой погибли два человека
Белая медведица зазывает посетителей в Ленинградский зоопарк на Хэллоуин для животных
СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 и обновил клубный антирекорд пятым поражением подряд
Водитель затосковал в пробке на Мурманском шоссе и решил найти себе спутницу жизни
Дело о смерти петербургского школьника в «Артеке» отобрали у следователей Крыма и передали коллегам из Северной столицы
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
В Лахта Центре похвастались уникальным залом-трансформером