2019-10-27T21:28:37+03:00
Спорт

«Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0

Голы забили Юрий Жирков и Артем Дзюба
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из мячей в ворота соперников отправил Артем Дзюба.Один из мячей в ворота соперников отправил Артем Дзюба.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сине-бело-голубые продолжают радовать болельщиков. Петербургские футболисты одержали очередную победу в рамках РПЛ. На этот раз – в выездном матче против самарской команды «Крылья Советов».

Первый мяч в ворота соперников отправил полузащитник Юрий Жирков. Он забил гол на 28-ой минуте. Автором второго гола стал форвард Артем Дзюба. Он отличился в самом конце игры.

- На второй добавленной минуте самарцы увлеклись атакой и позволили Артему Дзюбе оказаться наедине с Рыжиковым, - рассказывают в пресс-службе ФК «Зенит». – В итоге счет – 2:0.

По итогам 14 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 32 очка. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице.

- Следующий матч зенитовцы проведут в среду, 30 октября. Соперником подопечных Сергея Семака в матче 1/8 финала Кубка России станет «Томь», - уточняют в пресс-службе.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликованы фотографии со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой
«У нас метет»: Жители Ленинградской области поделились фотографиями первого снегопада
Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли канадский этап Гран-при
Петербуржцы сняли на видео тараканов, разгуливающих по пирожкам в ларьке
Проектированием «коричневой» ветки петербургской подземки займется московская компания
«Ломился в машины и бросался на решетку»: Обнаженный петербуржец напугал жителей Комендантского проспекта
Спасатели предупреждают жителей Ленобласти и Петербурга о мокром снеге и гололедице
«Загнали вороны»: В Петербурге спасли кота, просидевшего на дереве два дня
В Петербурге женщина отбилась от насильника, напавшего на нее с ножом в Московском районе
В смертельном ДТП с каршерингом и маршруткой погибли два человека
Белая медведица зазывает посетителей в Ленинградский зоопарк на Хэллоуин для животных
СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 и обновил клубный антирекорд пятым поражением подряд
Водитель затосковал в пробке на Мурманском шоссе и решил найти себе спутницу жизни
Дело о смерти петербургского школьника в «Артеке» отобрали у следователей Крыма и передали коллегам из Северной столицы
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
В Лахта Центре похвастались уникальным залом-трансформером