«Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0

27 Окт. 21:28 2019-10-27T21:28:37+03:00

Один из мячей в ворота соперников отправил Артем Дзюба. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сине-бело-голубые продолжают радовать болельщиков. Петербургские футболисты одержали очередную победу в рамках РПЛ. На этот раз – в выездном матче против самарской команды «Крылья Советов».

Первый мяч в ворота соперников отправил полузащитник Юрий Жирков. Он забил гол на 28-ой минуте. Автором второго гола стал форвард Артем Дзюба. Он отличился в самом конце игры.

- На второй добавленной минуте самарцы увлеклись атакой и позволили Артему Дзюбе оказаться наедине с Рыжиковым, - рассказывают в пресс-службе ФК «Зенит». – В итоге счет – 2:0.

По итогам 14 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 32 очка. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице.

- Следующий матч зенитовцы проведут в среду, 30 октября. Соперником подопечных Сергея Семака в матче 1/8 финала Кубка России станет «Томь», - уточняют в пресс-службе.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU