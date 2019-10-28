Пятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП с фурой на КАД

28 Окт. 08:04 2019-10-28T08:04:54+03:00

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На внешней стороне федеральной автодороги А-118 во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария с тремя автомобилями. В воскресенье около 18:30 часов вечера, 27 октября, на 81-м километре трассы столкнулись фура и две легковушки, в результате чего пострадал маленький ребенок.

- Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 61 лет, начал перестраиваться в другой ряд и столкнулся с иномаркой Renault под управлением 34-летнего петербуржца. От удара легковушку вынесло на соседнюю полосу, где она уже встретилась с автомобилем Lada, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

В отечественном автомобиле находились 37-летний водитель и его пятилетняя пассажирка. Девочка сидела в машине на заднем правом сидении в специальном детском кресле.

В результате массовой аварии, пострадал ребенок. Малышку госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5. После осмотра врачи, заключили, что у ребенка легкие ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU