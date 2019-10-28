2019-10-28T09:09:11+03:00
Происшествия

«Повестка пришла»: Легковушка влетела в военкомат у Московских ворот

Автомобиль врезался в стену здания прямо на пешеходном переходе
Лилия КОЗЛОВА
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У Московских ворот легковой автомобиль врезался в стену здания военкоматаУ Московских ворот легковой автомобиль врезался в стену здания военкоматаФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром в понедельник, 28 октября, на совершенно безлюдном и пустынном Московском проспекте в Петербурге произошла авария. Рядом с Московскими воротами, в дом номер 110, врезалась серебристая легковушка, впечатавшись передним бампером прямо в угол здания. По предварительным данным, водитель пострадал не сильно.

- У Московских ворот, рядом с поворотом на Черниговскую с Московского проспекта, кто-то испытывал на прочность здание старой застройки, нервы случайных пешеходов, - поделился снимком аварии очевидец.

Автомобиль, который, по всей видимости занесло на дороге, врезался прямо в угол здания, заехав на тротуар прямо на пешеходном переходе, где в такое раннее время суток еще не было людей.

- Влетел в военкомат. Видимо, повестка пришла, - пошутил один из петербуржцев в соцсети.

Другой комментатор предположил, что водитель не спешил занять очередь в армию, а просто испытал гололед, образовавшийся за ночь на дороге, на летней резине. Истинную причину ДТП предстоит выяснить дорожным инспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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