ДТП грузовика с щебнем полностью перекрыло движение по трассе А-181 «Скандинавия»

28 Окт. 09:27 2019-10-28T09:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с грузовиком рано утром в понедельник, 28 октября, парализовала движение на трассе А-181 «Скандинавия» между Петербургом и границей с Финляндией. Проезд в обе стороны на 83-м километре дороги оказался заблокированным, из-за чего автомобилистам приходится объезжать место ДТП через соседний Первомайский поселок Выборгского района.

- Около 6 часов утра, 28 октября, водитель фуры, груженной щебнем, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на бок, а весь груз – 23 тонны камней – рассыпался на дорогу, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В результате аварии, водитель фуры, либо другие участники движения не пострадали. Сотрудникам ГИБДД, которые прибыли на место, вместе с дородными службами пришлось перекрыть трассу и организовать объезд ДТП по другому пути.

Информация об аварии была оперативно передана обслуживающей дорогу подрядной организации, которая приступила к работе по уборке щебня с проезжей части. В настоящее время ожидается прибытие техники для подъема и эвакуации поврежденного грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU