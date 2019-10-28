2019-10-28T09:27:11+03:00
Происшествия

ДТП грузовика с щебнем полностью перекрыло движение по трассе А-181 «Скандинавия»

Объезд места аварии в обе стороны осуществляется через Первомайский поселок
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу "Скандинавия" перекрыли из-за ДТП с грузовикомТрассу "Скандинавия" перекрыли из-за ДТП с грузовикомФото: Сергей ГАПОН
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Авария с грузовиком рано утром в понедельник, 28 октября, парализовала движение на трассе А-181 «Скандинавия» между Петербургом и границей с Финляндией. Проезд в обе стороны на 83-м километре дороги оказался заблокированным, из-за чего автомобилистам приходится объезжать место ДТП через соседний Первомайский поселок Выборгского района.

- Около 6 часов утра, 28 октября, водитель фуры, груженной щебнем, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на бок, а весь груз – 23 тонны камней – рассыпался на дорогу, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В результате аварии, водитель фуры, либо другие участники движения не пострадали. Сотрудникам ГИБДД, которые прибыли на место, вместе с дородными службами пришлось перекрыть трассу и организовать объезд ДТП по другому пути.

Информация об аварии была оперативно передана обслуживающей дорогу подрядной организации, которая приступила к работе по уборке щебня с проезжей части. В настоящее время ожидается прибытие техники для подъема и эвакуации поврежденного грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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