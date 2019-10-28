Ящик с пожертвованиями на 3 миллиона рублей украли из храма Пресвятой Богородицы в Ленобласти

28 Окт. 10:03 2019-10-28T10:03:22+03:00

В Ленобласти из женского монастыря украли ящик с пожертвованиями на 3 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Безбожное преступление произошло в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Неизвестные похитили из храма Похвалы Пресвятой Богородицы ящик с пожертвованиями. Произошло это в ночь с 25 на 26 октября. Сундук был наполнен драгоценными украшениями и золотыми крестами.

- В 19:58 часов вечера в субботу, 26 октября, в полицию обратилась жительница женского монастыря ингумения Илариона, которая рассказала, что из храма, в котором она служит, расположенном на Советской улице, дом 44, с 18:45 вечера 25 октября по 6:10 утра 26 октября, кто-то похитил ящик с пожертвованиями, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Позже взломанный ящик был найден на колокольне, но уже пустой. Неизвестный вор вытащил из него огромное количество драгоценностей из серебра, золота и с ценными камнями: 35 подвесок, 87 крестов, 34 браслетов и часов, более 170 колец и других украшений. Всего на сумму 3 миллиона рублей.

Полиция приступила к проверке кражи в женском монастыре. К поискам безбожного вора уже были приложены усилия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU