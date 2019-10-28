«Аллегро» пришел ночью с опозданием, пассажиров развезли по домам на автобусах

28 Окт. 10:20 2019-10-28T10:20:45+03:00

"Аллегро" прибыл в Петербург с задержкой в час. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поезд задержался в дороге на час, причины пока неизвестны

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На час позже прибыл в Санкт-Петербург скоростной поезд «Аллегро». На Финляндский вокзал состав из Хельсинки пришел уже глубокой ночью 28 октября. Метро к этому времени уже закрылось.

- По техническим причинам на территории Финляндии был задержан поезд «Аллегро» №788 сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург. Время опоздания поезда при поступлении на территорию РФ составило около часа. В связи с прибытием поезда после закрытия станций метро был организована доставка пассажиров автобусами, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

И хоть далеко не все пассажиры «Аллегро» ездят на общественном транспорте, предпочитая личные автомобили или такси, некоторым помощь пригодилась.

«Пассажиравтотранс» выделил два автобуса для опоздавших, на которых людей развезли по разным районам города. До дома.

Причины задержки поезда официально не называются, возможно виной всему снегопад, обрушившийся на Финляндию и Петербург вечером воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU