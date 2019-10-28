2019-10-28T10:48:43+03:00
Происшествия

Агрессивные посетители ночного ресторана на Сизова не пускали врачей к избитому мужчине

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии с переломанным лицом
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца жестко избили в ресторане ночью в Приморском районе городаПетербуржца жестко избили в ресторане ночью в Приморском районе городаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Выходные посиделки в одном из ресторанов Приморского района Петербурга закончились дракой и скорой с мигалками. В ночь с 26 на 27 октября медики получили сообщение о том, что мужчине требуется помощь в заведении, которое находится в доме 9 по проспекту Сизова.

- В 2:50 часов ночи 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что агрессивные посетители ресторана не дают врачам оказать помощь пострадавшему мужчине. Однако когда через три минуты наряд прибыл на место, выяснили, что за помощью никто не обращался, а ресторан уже закрыт, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Утром того же дня из Александровской больницы поступила телефонограмма о том, что в 3:45 из того самого ресторана был госпитализирован 39-летний мужчина в тяжелом состоянии: переломами скулы, глазницы, носа, а также лба.

По сообщениям свидетелей, мужчину избил неизвестный человек весь в черном и очках. Сейчас полиция разыскивает напавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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