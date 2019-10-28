2019-10-28T12:06:18+03:00
Происшествия

В Петербурге похититель в медицинской маске ограбил цветочный магазин

Добычей грабителя стали деньги из кассы
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Грабителя интересовал не товар цветочного магазина, а деньги из кассы.Грабителя интересовал не товар цветочного магазина, а деньги из кассы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красногвардейском районе Петербурга воскресный вечер 27 октября для владельцев одного из цветочных магазинов выдался недобрым. Около 8 вечера туда заскочил налетчик в медицинской маске и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Угрожая убийством, он потребовал у продавца деньги из кассы. Перепуганная 47-летняя работница цветочного ларька отдала ему всю выручку - 4 тысячи рублей. Маленькая сумма только разозлила мужчину, и он стал требовать больше денег. Опасаясь за свою жизнь, работница попыталась убежать в магазин по соседству за помощью, где сразу вызвали полицию. Поймать налетчика не удалось: он скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его продолжают искать полицейские.

- Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров, нормального телосложения, на лице медицинская маска, лицо бледное, разговаривал на русском без акцента. Был одет в черную куртку средней длины с меховым капюшоном, штаны черного цвета, темные кроссовки с белыми шнурками и белой подошвой. При себе имел мужскую сумку через плечо, - цитируют приметы подозреваемого со слов продавца цветочного магазина в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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