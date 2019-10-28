Труп с заклеенным ртом нашли повешенным рядом с церковью в Ленобласти

28 Окт. 11:27 2019-10-28T11:27:59+03:00

Мертва 80-летняя пенсионерка была одета в куртку в «леопард» и черные сандалии

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Страшную находку сделал инженер из Санкт-Петербурга вблизи церкви Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Богословка, которая находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Утром в воскресенье, 27 октября, в лесопарке рядом с храмом он увидел труп старой женщины.

- В 10:58 часов утра, 27 октября, 32-летний мужчина в деревни Новосаратовка, в Невском лесопарке нашел труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительном органе.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели тело мертвой пенсионерки и установили ее личность. Это оказалась 80-летняя жительница Петербурга. Труп висел на дереве в 200 метрах от Покровской церкви, одетый в черные сандалии и куртку леопардовой окраски. Рот женщины был заклеен скотчем.

Правоохранители осмотрели место жуткой находки и передали дело экспертам, которые забрали труп несчастной пенсионерки в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU