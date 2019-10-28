В Пушкине женщина попала под поезд, перебегая ж/д пути на красный свет
В Ленобласти на выезде в город из Пушкина под колесами поезда оборвалась жизнь женщины, которая пыталась сократить путь и перебегала ж/д пути в неположенном месте. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. Смертельный случай на железнодорожных путях произошел в понедельник, 28 октября, в 9:30 утра.
- Женщина пыталась перебежать железнодорожные пути вблизи переезда станции Царское село. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшей пока не установлена, - комментируют «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Очевидцы рассказывают о том, что происшествие на железнодорожных путях вызвало большой затор.
- Стоит все у переезда, на выезде в город из Пушкина, поезда и электрички обездвижены надолго, - комментируют местные жители в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU