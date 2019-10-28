Сбежала из-под дула пистолета: Петербурженка спаслась от двойного изнасилования

28 Окт. 12:00 2019-10-28T12:00:35+03:00

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Жительница Петербурга сумела отбиться от двух мужчин, которые попытались изнасиловать ее, пригрозив пистолетом. Инцидент произошел за полночь в воскресенье, 27 октября, в Красносельском районе, когда 33-летняя петербурженка возвращалась домой из гостей.

- Как рассказала пострадавшая женщина, вечером в субботу, 26 октября, она была в гостях у своего двоюродного брата и его жены на улице Пионерстроя, где отмечали день рождения. Около 00:40 она вышла из квартиры и отправилась домой, дошла до остановки на углу проспекта Ветеранов и Маршала Жукова, где стала ждать транспорт, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пока женщина сидела на остановке, к ней подъехала красная машина, из которой вышли двое мужчин лет 45-55. Приняв одинокую петербурженку за работницу секс-индустрии, они предложили ей сесть в автомобиль, на что та отказалась. Тогда мужчины достали предмет, очень похожий на огнестрельный пистолет, схватили несчастную и посадили ее в машину.

Когда автомобиль остановился где-то в районе Таллинского шоссе, один из мужчин, который сидел вместе с жертвой на заднем сидении, начал раздевать женщину, однако та смогла оттолкнуть обидчика. Он настойчиво схватил рюкзак петербурженки, который во время борьбы раскрылся и вывалил все содержимое наружу.

Женщина сумела сбежать и быстро наткнулась на сотрудников Росгвардии, которым рассказала о случившемся. Правоохранители было побежали на место, где была машина, но ее уже и след простыл. Удивительно, но позже женщина сама обратилась в полицию и забрала свое заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU