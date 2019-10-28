Пять человек сбили поезда за выходные в Петербурге и Ленобласти
Конец прошедшей и начало новой недели на железнодорожных путях Петербурга и Ленинградской области оказались очень трагическими. За три дня под поезда попали пять человек, трое из которых скончались не месте. В каждом из случаев, инцидент происходил, когда пешеходы пытались пересечь рельсы в неположенный момент или месте.
- Так, 25 октября, около 17:30 часов в районе станции «Ланская» в Петербурге электропоезд «Ласточка» сбил 45-летнего мужчину. После столкновения горожанин остался жив, - сообщили в управлении на транспорте по Северной столице.
Два трагических случая с летальным исходом произошли 26 октября. Первый, на территории Ломоносовского района, где состав сбил насмерть 42-летнего мужчину. Второй, в районе станции Шушары. Там 25-летняя девушка, возвращаясь с вечеринки, пыталась срезать путь домой через пути, перелезая по грузовому поезду, который неожиданно начал движение. Петербурженка соскользнула вниз и оказалась под колесами вагонов.
Еще два жутких случая произошли утром в понедельник, 28 октября. На станции Царское село погибла под поездом 63-летняя женщина, которая шла через рельсы на красный свет. Также получил травму, но выжил на платформе 16-й километр мужчина, который сейчас находится в больнице.
Правоохранители, проведя проверки, отмечают, что в каждом случае причиной инцидента стали беспечное и невнимательное поведение пешеходов, которые нарушили правила собственной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU