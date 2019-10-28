2019-10-28T20:21:06+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда потеплеет в Петербурге и какой будет погода в ноябре

В городе на Неве до конца октября продолжатся осадки в виде мокрого снега
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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По словам синоптиков возможны ежедневные осадки в виде в виде мокрого снега.По словам синоптиков возможны ежедневные осадки в виде в виде мокрого снега.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первый снег и гололедица в Санкт-Петербурге уже дали повод автомобилистам «отпраздновать» так называемый день жестянщика. Насколько долго продлятся такие погодные условия для горожан - прокомментировали синоптики.

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- Тепла больше не будет: закончилась «бабья» осень и теперь уже у нас наступает так называемое «предзимье». Это когда температура держится около ноля. В течение дня в понедельник, 28 октября, будет до +3 градусов, ночью нулевая температура. Во вторник, 29 октября, днем будет около нуля, а ночью температура опустится до минус 2 градусов. Примерно такая погода будет держаться до начала ноября. При этом ежедневно возможны осадки в виде мокрого снега, который сразу же будет таять, - прокомментировал «Комсомолке» профессор государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Погода в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге, по словам синоптика, не будет холодной. Возможно даже повышение дневной температуры воздуха до +5 градусов. Однако, подчеркнул Малинин, все будет зависеть от циклона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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