Зомби апокалипсис: Дебошир уснул в открытом лифте после дикой вечеринки в Петербурге
Выходя утром в понедельник, 28 октября, на работу, жители одного из домов в Красносельском районе Петербурга заметили, что кто-то изрядно повеселился минувшей ночью. Лифты были разгромлены, измазаны чем-то вонючим, а в одной из кабин, высунув ноги наружу, мирно спал участник вечеринки. Возмущенные соседи сняли отдыхающего на видео и пожаловались в сети.
- Зомби апокалипсис на улице Маршала Казакова. Первый такой инфицированный попался в дома 68, и все в экскрементах, - рассказали жильцы в группе «ВКонтакте».
На кадрах видно, как молодой парень сложился в кабине лифта, высунув одну ногу из дверей, сладко спит на полу. Авторы видео отмечают, что перед тем, как начать снимать, убедились, что человеку не плохо, а просто он устал после алкогольного веселья.
По словам жильцов, всю ночь в их парадной дебоширила какая-то компания, которая разгромила и измазала испражнениями лифты. По утру они нашли только одного мужчину, который, вероятно, был частью вечеринки. Ему соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, чтобы разобрались с потенциальным хулиганом.
После ночной вечеринки в Петербурге, жильцы дома нашли в лифте спящего мужчину .
ИСТОЧНИК KP.RU