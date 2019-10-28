2019-10-28T13:10:42+03:00
Происшествия

Зомби апокалипсис: Дебошир уснул в открытом лифте после дикой вечеринки в Петербурге

Жильцы дома на Маршала Казакова жалуются, что вся парадная после веселой компании измазана в экскрементах [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестная компания устроила дебош и поломала лифты в доме на Маршала Казакова в ПетербургеНеизвестная компания устроила дебош и поломала лифты в доме на Маршала Казакова в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Выходя утром в понедельник, 28 октября, на работу, жители одного из домов в Красносельском районе Петербурга заметили, что кто-то изрядно повеселился минувшей ночью. Лифты были разгромлены, измазаны чем-то вонючим, а в одной из кабин, высунув ноги наружу, мирно спал участник вечеринки. Возмущенные соседи сняли отдыхающего на видео и пожаловались в сети.

- Зомби апокалипсис на улице Маршала Казакова. Первый такой инфицированный попался в дома 68, и все в экскрементах, - рассказали жильцы в группе «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой парень сложился в кабине лифта, высунув одну ногу из дверей, сладко спит на полу. Авторы видео отмечают, что перед тем, как начать снимать, убедились, что человеку не плохо, а просто он устал после алкогольного веселья.

По словам жильцов, всю ночь в их парадной дебоширила какая-то компания, которая разгромила и измазала испражнениями лифты. По утру они нашли только одного мужчину, который, вероятно, был частью вечеринки. Ему соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, чтобы разобрались с потенциальным хулиганом.

После ночной вечеринки в Петербурге, жильцы дома нашли в лифте спящего мужчину .

ИСТОЧНИК KP.RU

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