Один человек погиб в ДТП с пятью машинами и автобусом у Усть-Луги

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-28T13:24:51+03:00

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на подъезде к Усть-Луге. Фото: vk.com/spb_today

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Неожиданный гололед мог стать одной из причин страшного ДТП, которое произошло утром 28 октября на подъезде к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Около 9:30 здесь столкнулись четыре легковых автомобилей, микроавтобус и автобус.

- На 16-м километре автодороги «Трасса А-180 «Нарва» - Подъезд к морскому терминалу Усть-Луга» произошло столкновение попутных автомобилей «Шевроле», «Ниссан», «Хонда», «Лада», микроавтобуса «Форд» и автобуса, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии три человека были ранены, а водитель «Лады» погиб на месте ДТП. На месте трагедии работают инспектора дорожной полиции, которые установят все обстоятельства смертельного инцидента.

При этом в ГИБДД предупреждают водителей о гололеде и призывают к внимательности и соблюдении скоростного режима. По состоянию на 13:00 28 октября в городе и области зафиксировано 404 сообщения о ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU