2019-10-28T13:43:34+03:00
Общество

Из-за футбольных матчей перекроют несколько дорог в Петербурге

Ограничение движения будет действовать 30 октября, а также 2 и 5 ноября
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Несколько дней будут перекрыты дороги из-за футбольных матчей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.Несколько дней будут перекрыты дороги из-за футбольных матчей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней в Петербурге будут перекрыты дороги из-за футбольных матчей на «Газпром Арене». Игра, которая состоится 30 октября - Кубок России 1/8 финала, станет преградой для движения транспорта по следующему маршруту.

- с 00.00 до 24.00 знаки ограничения проезда разместятся по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту. Будет перекрыта набережная Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту - от улицы Рюхина к Южной дороге. Направление к Теннисной и к Велосипедной аллеях также будут закрыты для проезда, – комментируют в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Следующие два матча 2 и 5 октября 2019 года Российская Премьер-Лига 15 тур и Лига чемпионов УЕФА Группа G также вызовут ограничения в проезде. Эти дни с 16.00 до 24.00 перекрытия будут по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. 2 ноября с 19.00 до 22.00 и 5 ноября с 20.55 до 24.00 по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, включая Беговую улицу.

Также движение автотранспорта будет ограничено путем установки дорожных знаков: 30 октября с 17.00 до 23.00, 2 ноября с 16.00 до 22.00 и 5 ноября с 17.55 до 24.00 - «Направление движения по полосам» на Крестовском проспекте за пересечением с улицы Рюхина в направлении к Южной дороге;

30 октября с 20.00 до 23.00, 2 ноября с 19.00 до 22.00 02.11.2019 и 5 ноября с 20.55 до 24.00 - «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

Остановка для транспорта будет запрещена в дни матчей с 00.00 до 24.00 по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской улицы до улицы Рюхина. Подобные ограничения коснутся и Крестовского проспекта от Спортивной улицы до Южной дороги; Яхтенной улицы от Савушкина до Приморского проспекта, также запрет на остановку будет действовать на нечетной стороне улицы Савиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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