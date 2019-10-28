Борис Эйфман: Культурный форум Петербурга – ценнейшая возможность обмена опытом из разных уголков Земли
В преддверии начала Культурного форума, который пройдет с 14 по 16 октября в, художественный руководитель Академического театра балета Борис Эйфман рассказал о том, какие темы будут подниматься на VIII Санкт-Петербургском международном мероприятии, а также о проблемах, с которыми приходится сталкиваться хореографам.
- Международный культурный форум призван артикулировать значимые проблемы современной культурной действительности и наметить основные шаги к их решению, - рассказал балетмейстер газете «Петербургский дневник».
Также он отметил, ценность форума в том, что специалисты с разных уголков Земли могут вести диалог и обмениваться опытом, рассматривая балет даже как средство культурной дипломатии.
Эйфман рассказал, что созданный им Детский театр танца, единственная в мире площадка, одинаково открытая как для будущих профессионалов хореографического искусства, так и для тех, кто танцует лишь для души. В честь его открытия 16 октября состоится гала-концер с участием немецких, китайских и российских юных воспитанников училищ.
ИСТОЧНИК KP.RU