Съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют до середины ноября

28 Окт. 13:52 2019-10-28T13:52:48+03:00

На две недели перекроют один из съездов с КАД на Пулковское шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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На две недели будет полностью перекрыт один из съездов с КАД на Пулковское шоссе. Причиной для неудобств станут необходимые дорожные работы по замене деформационного шва, который нужен для компенсации температурных изменений дорожного полотна. Перекроют движение уже во вторник.

- В период с 29 октября по 14 ноября 2019 года будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Пулковское шоссе в сторону станции метро «Московская», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Чтобы быстрее завершить ремонтные работы, дорожники намерены трудиться в круглосуточном режиме, но не последнюю роль сыграет и погода. Если небесная канцелярия нашлет шторма, снега с дождями и прочее, то сроки могут сдвинутся.

Информация о ремонте будет выведена на табло КАД, а в месте работ установят знаки и наливные барьеры. Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU