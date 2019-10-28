2019-10-28T16:11:50+03:00
Происшествия

Пьяный бизнесмен бегал с пистолетом по даче в Ленобласти и умолял жену не бросать его

Дети и теща неадекватного мужчины спрятались в доме, испугавшись поведения главы семейства
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный бизнесмен с пистолетом бегал по садоводству в Ленобласти и просил жену не бросать егоПьяный бизнесмен с пистолетом бегал по садоводству в Ленобласти и просил жену не бросать егоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семейная драма разыгралась в СНТ «Полянки-2» Выборгского района Ленинградской области. Вечером в воскресенье, 27 октября, 55-летний директор энерго-строительной компании выпил лишнего, что спровоцировало в нем душевные муки, выплеск которых он не смог сдержать под действием алкоголя и схватился за пистолет.

- Вечером в воскресенье, 27 октября, мужчина с детьми и тещей находились на даче в СНТ «Полянки-2». Бизнесмен выпил, а после начал вести себя агрессивно и неадекватно, из-за чего пенсионерка позвонила своей дочери, жене предпринимателя, а сама заперлась с внуками в доме, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина приехала в садоводство, где попыталась успокоить своего мужа. Однако у мужчины начались душевные переживания и он начал умолять жену, чтобы та от него никогда не уходила, иначе он не сможет без нее жить.

Устав от выходок мужа, петербурженка вызвала полицию и попросила провести с супругом профилактическую беседу, дабы утихомирить его. Прибывшие правоохранители отметили, что буйный мужчина привез с собой травматический пистолет из дома на дачу, где нет специального сейфа для хранения. С душевными травмами бизнесмена предстоит разобраться стражам правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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