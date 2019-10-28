2019-10-28T14:25:49+03:00
Происшествия

В Петербурге няня обчистила родителей малыша, за которым присматривала

20-летняя девушка пять раз украла для себя «премию»
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские зафиксировали пять случаев краж горе-няни.Полицейские зафиксировали пять случаев краж горе-няни.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уход за малолетним ребенком для семьи из Выборгского района обошелся значительно дороже планируемых сумм. 20-летняя няня, которая смотрела за малышом посчитала, что ей мало платят и самовольно выписала себе премию. Пока родителей карапуза не было дома, она тайно вытаскивала их деньги из квартиры и забирала себе. После очередного случая «недостачи» семья установила скрытое видеонаблюдение и сфотографировала купюры, чтобы уличить детскую работницу в воровстве. Камеры показали, что няня снова присвоила себе часть денег. Под предлогом своей занятости обворованные родители пригласили вернуться после смены няню для присмотра за ребенком.

- В квартиру пришли сотрудники полиции, которые изъяли у нее не принадлежащие ей купюры. На допросе няня призналась, что и ранее забирала деньги без ведома хозяев, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Полицейские зафиксировали пять случаев краж. Уголовное дело за неоднократную кражу уже заведено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября
Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2
В Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны
В небе над Кудрово заметили странное свечение
На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле
На «Адмиралтейских верфях» заложат сразу 2 новые подлодки для ВМФ России
МЧС предупреждает водителей Ленобласти о гололедице 29 октября
В Ленобласти проблемные недострои либо сдадут, либо вернут деньги дольщикам
Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание полетов и добавил в расписание новые направления
В здании Генпрокуратуры на Английской набережной отреставрировали деревянных атлантов
Глава Санкт-Петербурга пригласил кубинских школьников на «Алые паруса»
«Состояние критическое, она нетранспортабельна»: Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому на отдыхе, пока оставят в Турции
За неуплату алиментов житель Ленобласти 9 месяцев проведет в колонии
На Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга
Жителя Петербурга обвинили в убийстве восьмилетней давности
Раздетая женщина с собакой на руках босиком бегала на юге Петербурга
«Плачу, не могу»: В Карельском поселке сгорели школа и детский сад
В аэропорту Пулково массовые задержки рейсов
Утром в Петербурге и области произошло 404 ДТП
Комитет имущественных отношений Петербурга будет переименован
Рекламу наркотиков в Петербурге прикрыли синими птицами
Зеленый Петербург: Сколько стоит вернуть деревья на набережные города
Меньше чем за месяц по Фрунзенскому радиусу проехали 828 тысяч пассажиров
Счастливый отец из Кронштадта бесследно пропал после рождения ребенка