В Петербурге няня обчистила родителей малыша, за которым присматривала

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-28T14:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Уход за малолетним ребенком для семьи из Выборгского района обошелся значительно дороже планируемых сумм. 20-летняя няня, которая смотрела за малышом посчитала, что ей мало платят и самовольно выписала себе премию. Пока родителей карапуза не было дома, она тайно вытаскивала их деньги из квартиры и забирала себе. После очередного случая «недостачи» семья установила скрытое видеонаблюдение и сфотографировала купюры, чтобы уличить детскую работницу в воровстве. Камеры показали, что няня снова присвоила себе часть денег. Под предлогом своей занятости обворованные родители пригласили вернуться после смены няню для присмотра за ребенком.

- В квартиру пришли сотрудники полиции, которые изъяли у нее не принадлежащие ей купюры. На допросе няня призналась, что и ранее забирала деньги без ведома хозяев, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Полицейские зафиксировали пять случаев краж. Уголовное дело за неоднократную кражу уже заведено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU