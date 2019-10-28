2019-10-28T15:59:53+03:00
Происшествия

Счастливый отец из Кронштадта бесследно пропал после рождения ребенка

Жена исчезнувшего мужчины четвертый день ждет его в роддоме
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Кронштадта пропал после рождения ребенкаЖитель Кронштадта пропал после рождения ребенкаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница города Кронштадт, что в Петербурге, разыскивает своего мужа, который неожиданно пропал после рождения ребенка. Малыш в семье был долгожданный, поэтому женщина, начав беспокоиться, вечером в воскресенье, 27 октября, обратилась за помощью в полицию.

- Петербурженка рассказала, что 24 октября она родила ребенка, а 26-го числа ждала своего 27-летнего мужа в роддоме, однако тот так и не объявился на пороге больницы с цветами, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что ее супруг работает в автосервисе на Выборгском шоссе. Там же мужчина и жил последнее время, пока жена находилась в роддоме на сохранении. Последний раз петербурженка разговаривала с ним 24 октября, когда родился ребенок. После этого его и след простыл. На работе он также последний раз появлялся в день рождения малыша.

Сама молодая мама не думает о том, что ее супруг сбежал от ответственности. Она отметила, на руке у мужчины выбита семейная татуировка с надписью «Family Forever».

ИСТОЧНИК KP.RU

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