2019-10-28T16:05:47+03:00
Общество

Зеленый Петербург: Сколько стоит вернуть деревья на набережные города

Активная вырубка лип и тополей в Северной столице началась в 1990-е годы
Лилия КОЗЛОВА
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Сколько стоит вернуть деревья на набережные рек и каналов ПетербургаСколько стоит вернуть деревья на набережные рек и каналов ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Старые снимки Петербурга радуют глаз обилием зелени, которая раньше украшала улица, проспекты. Однако начиная с 1990-х годов, в городе началась активная вырубка деревьев вдоль набережных рек и каналов. В итоге, на данный момент гранитные променады остались «лысыми», а активисты постоянно предлагают вернуть Северной столице зеленые липы и тополя.

- На набережной канала Грибоедова раньше было четыре дерева, сейчас ни одного. Посадка новых обошлась меньше чем 100 тысяч рублей. Чтобы вернуть хотя бы семь деревьев, которые были раньше вдоль реки Мойки, понадобилось бы 150 тысяч рублей, - рассказала в своем исследовательском материале «Мойка78».

На озеленение набережной Мойки, примерно, потребовалось бы всего 400 тысяч рублей. А для того, чтобы посадить вдоль гранитной ограды Фонтанки деревья, ушло бы около 500 тысяч рублей.

Остатки былой зеленой роскоши в центре Петербурга вдоль рек сейчас можно встретить не часто. Так, из 11-ти взрослых, крепких деревьев у Львиного моста на канале Грибоедова осталось всего два небольших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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